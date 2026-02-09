В Норвегии открыли дело в отношении двух дипломатов из-за связей с Эпштейном

Норвежские правоохранители начали расследование в отношении двух дипломатов в рамках дела о возможной коррупции, связанной с покойным американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщило норвежское ведомство по расследованию экономических преступлений и преступлений против окружающей среды (Økokrim), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Речь идет о норвежской дипломатке Муне Юль, которая в этот день покинула пост посла в Ираке и Иордании, а также о ее муже – Терье Рёде-Ларсене, влиятельном переговорщике в ООН.

"Начато новое расследование в связи с делом Эпштейна. Нас ждет всестороннее и, судя по всему, длительное расследование", – заявили в Økokrim.

О связях Рёда-Ларсена с Эпштейном норвежской прессе впервые стало известно в 2019 году. Он несколько раз просил прощения за эти отношения, а в 2020 году ушел с поста генерального директора нью-йоркского аналитического центра International Peace Institute.

Однако связи супругов с американским финансистом, который покончил жизнь самоубийством в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, снова оказались в центре внимания после того, как в прошлом месяце Министерство юстиции США обнародовало миллионы страниц документов, связанных с его делом.

Среди других упоминаний о Юль и Рёде-Ларсене документы показали, что они планировали посетить частный остров Эпштейна с двумя детьми в 2011 году, хотя неясно, состоялся ли этот визит.

Рёд-Ларсен, имевший более тесные дружеские отношения с Эпштейном, чем его жена, в 2017 году в текстовом сообщении поблагодарил Эпштейна за "все, что ты сделал" и назвал его своим "лучшим другом" и "абсолютно добрым человеком".

Также, как свидетельствуют файлы, в завещании, подписанном за два дня до смерти, Эпштейн отметил, что двое детей супругов получат в наследство по $5 млн каждый.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

Также Министерство иностранных дел Норвегии просит у Совета Европы снять иммунитет с экс-премьера страны Турбьерна Ягланда в связи с появлением материалов дела Эпштейна.

Подробно о скандале – в статье Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем здесь Россия.