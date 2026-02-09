Німеччина очікує від Кремля більшої готовності до компромісу у війні

Після чергового раунду переговорів щодо війни РФ проти України в Абу-Дабі уряд Німеччини закликав Росію проявити більшу готовність до компромісу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Німеччина хотіла б бачити "значний прогрес" у переговорах, що відбулися минулого тижня в Абу-Дабі, заявив у Берліні речник уряду Штефан Корнеліус.

"Москва продовжує наполягати на максималістських вимогах", – сказав він.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цієї позиції і шукати прийнятні компроміси", – додав Корнеліус.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

Агентство Reuters повідомило в п'ятницю, що американські та українські переговірники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також агентство повідомило, що на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та ЗАЕС.