Германия ожидает от Кремля большей готовности к компромиссу в войне

После очередного раунда переговоров по завершению войны РФ против Украины в Абу-Даби правительство Германии призвало Россию проявить большую готовность к компромиссу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Германия хотела бы видеть "значительный прогресс" в переговорах, состоявшихся на прошлой неделе в Абу-Даби, заявил в Берлине представитель правительства Штефан Корнелиус.

"Москва продолжает настаивать на максималистских требованиях", – сказал он.

"Мы призываем Москву отказаться от этой позиции и искать приемлемые компромиссы", – добавил Корнелиус.

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби 4–5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также агентство сообщило, что на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.