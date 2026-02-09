Вірменія придбала у США бойові БпЛА

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія придбала у США військові безпілотники.

Про це він оголосив 9 лютого під час спільної заяви з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.am.

Пашинян заявив про досягнення значного прогресу в галузі вірменсько-американського військового та оборонного партнерства.

"В рамках багаторічної співпраці в сфері безпеки і трирічних безперервних навчань Eagle Partner, Вірменія придбала у США безпілотні апарати типу V-BAT, ефективність яких підтверджена багатим досвідом застосування і які істотно зміцнять наші оборонні можливості" – сказав він.

"Я висловив надію, що ця угода, здійснена в рамках програми зовнішніх військових продажів США, стане основою для подальшого розширення співпраці", – зазначив Пашинян.

Раніше цього дня повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб закріпити домовленості про будівництво торгівельного коридору, про який країни домовилися у серпні минулого року.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору під назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання" (TRIPP).

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявляв, що практичний етап реалізації проєкту транзитного коридору, включаючи початок будівельних робіт, запланований на 2026 рік.