Армения приобрела в США боевые БПЛА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приобрела в США военные беспилотники.

Об этом он обьявил 9 февраля во время совместного заявления с вице-президентом США Джей Ди Венсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

Пашинян заявил о достижении значительного прогресса в области армяно-американского военного и оборонного партнерства.

"В рамках многолетнего сотрудничества в сфере безопасности и трехлетних непрерывных учений Eagle Partner, Армения приобрела у США беспилотные аппараты типа V-BAT, эффективность которых подтверждена богатым опытом применения и которые существенно укрепят наши оборонные возможности", – сказал он.

"Я выразил надежду, что эта сделка, осуществленная в рамках программы внешних военных продаж США, станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества", – отметил Пашинян.

Ранее в этот день сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Венс посетит Армению и Азербайджан, чтобы закрепить договоренности о строительстве торгового коридора, о котором страны договорились в августе прошлого года.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP).

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что практический этап реализации проекта транзитного коридора, включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год.