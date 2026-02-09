В США призывают министра торговли, который фигурирует в файлах Эпштейна, подать в отставку

Министра торговли США Говарда Лутника призывают подать в отставку после того, как он появился в недавней партии файлов, связанных с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Лютник пытался преуменьшить их отношения, заявив в подкасте в прошлом году, что в 2005 году пообещал никогда больше не находиться в одной комнате с Эпштейном.

Однако документы, недавно обнародованные Министерством юстиции США, свидетельствуют, что он продолжал общаться с Эпштейном, в частности планировал посетить его остров несколько лет спустя.

В связи с этим сенатор-демократ Адам Шифф в своем заявлении обвинил Лутника в том, что тот "соврал" об уровне своих связей с Эпштейном.

"Ложь Лутника о его деловых отношениях с осужденным за сексуальные преступления против детей вызывает серьезные сомнения в отношении его суждений и этики. Лутник не имеет права быть нашим министром торговли, и он должен немедленно уйти в отставку", – заявил он.

В то же время пресс-секретарь американского министра утверждал, что Лутник "имел ограниченные отношения с Эпштейном в присутствии своей жены и никогда не был обвинен в правонарушениях".

Председатель комитета по надзору Палаты представителей, республиканец Джеймс Комер, который возглавляет расследование в отношении Эпштейна и уже вызвал в суд нескольких его партнеров, не исключил, что вызовет в суд и Лутника. Но он сказал, что сейчас приоритетом являются невыполненные вызовы в суд, выданные комитетом.

"Мы заинтересованы в разговоре с любым, кто может иметь информацию, которая поможет нам добиться справедливости", – сказал он.

А конгрессмен-республиканец Томас Масси сказал, что Лутник должен "упростить жизнь президенту, честно говоря, и просто уйти в отставку".

Стоит отметить, что новые обнародованные файлы Эпштейна всколыхнули политиков не одной страны. В частности, в Великобритании премьерство Кира Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с Эпштейном.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Также норвежские правоохранители начали расследование в отношении двух дипломатов в рамках дела о вероятной коррупции, связанной со связями с Эпштейном.