У Польщі планують створити першу в ЄС "Долину дронів"

У Польщі у гміні Тушув-Народовий буде створено Польський Центр сертифікації та розвитку безпілотних систем, так звану "Долину дронів".

Про це повідомила на понеділковій пресконференції член правління Підкарпатського воєводства Малгожата Яросінська-Єдинак, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Вона повідомила, що загальна вартість проєкту складе близько 135 млн злотих. З них від 8 до 10 млн євро (близько 42 млн злотих) буде покрито за рахунок фінансування з європейської програми "Європейські фонди для Підкарпаття". Вона додала, що місцева влада готується до цієї інвестиції вже кілька років.

На думку Яросінської-Єдинак, проєкт революціонізує європейський ринок безпілотних систем.

"Це буде перший центр такого типу не тільки в Польщі, але й у всьому Європейській Союзі. Як перший центр, він дозволить проводити повну сертифікацію дронів класів від C0 до C6. Заклад отримає акредитацію Польського центру акредитації та нотифікацію Голови Управління цивільної авіації", – перерахувала вона.

Центр буде побудований на ділянці площею 13 гектарів. Планується звести дослідницьку будівлю з вежею управління польотами, ангар та дві злітно-посадкові смуги.

Як зазначила заступниця директора Департаменту регіонального розвитку в підкарпатському маршальському управлінні Агнешка Войдило, наразі тривають переговори з місцевою владою щодо придбання землі. "Ми проводимо громадські консультації. Хоча переговори є складними, до кінця року ми хочемо укласти угоду. Це стратегічна інвестиція, яка стане основою для розвитку нових технологій", – зазначила вона.

Зазначається, що над створенням підкарпатського центру працюють експерти, які брали участь у створенні "Долини дронів" у Неваді.

Під час конференції також було оголошено, що наприкінці вересня в Ясьонці поблизу Жешува відбудеться конгрес, присвячений дронам.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Також повідомлялось, що ЄС хоче створити альянс дронів з Україною на початку 2026 року.

Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".