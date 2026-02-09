В Польше планируют создать первую в ЕС "Долину дронов"

В Польше в гмине Тушув-Народовый будет создан Польский Центр сертификации и развития беспилотных систем, так называемая "Долина дронов".

Об этом сообщила на понедельничной пресс-конференции член правления Подкарпатского воеводства Малгожата Яросинская-Единак, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Она сообщила, что общая стоимость проекта составит около 135 млн злотых. Из них от 8 до 10 млн евро (около 42 млн злотых) будет покрыто за счет финансирования из европейской программы "Европейские фонды для Подкарпатья". Она добавила, что местные власти готовятся к этой инвестиции уже несколько лет.

По мнению Яросинской-Единак, проект революционизирует европейский рынок беспилотных систем.

"Это будет первый центр такого типа не только в Польше, но и во всем Европейском Союзе. Как первый центр, он позволит проводить полную сертификацию дронов классов от C0 до C6. Учреждение получит аккредитацию Польского центра аккредитации и нотификацию Председателя Управления гражданской авиации", – перечислила она.

Центр будет построен на участке площадью 13 гектаров. Планируется построить: исследовательское здание с башней управления полетами, ангар и две взлетно-посадочные полосы.

Как отметила заместитель директора Департамента регионального развития в подкарпатском маршальском управлении Агнешка Войдило, в настоящее время ведутся переговоры с местными властями о приобретении земли. "Мы проводим общественные консультации. Хотя переговоры сложные, до конца года мы хотим заключить соглашение. Это стратегическая инвестиция, которая станет основой для развития новых технологий", – отметила она.

Отмечается, что над созданием подкарпатского центра работают эксперты, которые участвовали в создании "Долины дронов" в Неваде.

Во время конференции также было объявлено, что в конце сентября в Ясьонке возле Жешува состоится конгресс, посвященный дронам.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.

Польша заявила, что планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".