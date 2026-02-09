Во Франции призывают ЕС жестче противодействовать импорту из Китая

Во Франции считают, что Европейский Союз должен рассмотреть возможность введения 30% общей пошлины на китайские товары или 30% обесценивания евро по отношению к юаню, чтобы противодействовать наплыву дешевого импорта.

Об этом говорится в стратегическом отчете французского правительства, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Доклад был подготовлен Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, консультативным органом французского правительства, который подчиняется непосредственно премьер-министру и определяет долгосрочную государственную политику.

В отчете отмечается, что Европа сталкивается с резким ростом конкурентного давления со стороны Китая, поскольку китайские компании завоевывают долю рынка, в том числе в отраслях, которые ранее доминировали европейские страны.

Анализ показал, что сектора, имеющие ключевое значение для промышленной базы Европы, включая автомобили, станки, химикаты и аккумуляторы, сейчас находятся под прямой угрозой, причем четверть французского экспорта и до двух третей немецкого производства подвергаются конкуренции со стороны Китая.

Согласно консультациям с европейскими производителями, этот скачок обусловлен более высоким качеством китайских продуктов и устойчивым преимуществом в стоимости на 30-40%.

Глава учреждения Клеман Бон заявил, что в сочетании с "недооцененной" китайской валютой, промышленный прогресс Пекина рискует толкнуть Европу в цикл "разрушительного уничтожения", если не принять меры.

Также отметим, что в последнее время заговорили во многих странах Европы о нашествии дешевых товаров сомнительного качества с китайских онлайн-платформ. Некоторые платформы уже попадали под расследование и штрафы национальных органов.

13 ноября в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых посылок, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.