ЗМІ: ЄС готує варіанти включення членства України до майбутньої мирної угоди

Європейський Союз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду.

Про це стало відомо Bloomberg від осіб, обізнаних у цьому питанні, передає "Європейська правда".

За їхніми словами, розглядаються варіанти надання Києву попереднього захисту, що супроводжує вступ до ЄС, а також негайного доступу до деяких прав членства.

Водночас, за словами цих осіб, Євросоюз надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.

Інші варіанти, що розглядаються, передбачають продовження існуючого шляху вступу або введення перехідного періоду та поступового членства в процесі, повідомили вони.

Майбутній вступ України до ЄС є частиною обговорення мирної угоди, заявив представник Європейської комісії у відповіді на запитання Bloomberg.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає реальним вступ України до ЄС за "пришвидшеним сценарієм", який передбачає виконання частини завдань після вступу.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ у 2027 році – неможливий.

Також міністр закордонних справ України виклав своє бачення дати вступу України у ЄС.

