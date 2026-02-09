СМИ: ЕС готовит варианты включения членства Украины в будущее мирное соглашение

Европейский Союз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение.

Об этом стало известно Bloomberg от лиц, осведомленных в этом вопросе, передает "Европейская правда".

По их словам, рассматриваются варианты предоставления Киеву предварительной защиты, сопровождающей вступление в ЕС, а также немедленного доступа к некоторым правам членства.

В то же время, по словам этих лиц, Евросоюз предоставит Украине четкий график шагов, которые она должна сделать для продвижения официальной процедуры.

Другие рассматриваемые варианты предусматривают продолжение существующего пути вступления или введение переходного периода и постепенного членства в процессе, сообщили они.

Будущее вступление Украины в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения, заявил представитель Европейской комиссии в ответе на вопрос Bloomberg.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает реальным вступление Украины в ЕС по "ускоренному сценарию", который предусматривает выполнение части задач после вступления.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление в 2027 году – невозможно.

Также министр иностранных дел Украины изложил свое видение даты вступления Украины в ЕС.

