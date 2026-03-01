Министр обороны Италии возвращается на родину военным самолетом

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что возвращается домой военным самолетом после того, как он застрял в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в связи с ракетными атаками Ирана.

Об этом Крозетто сообщил в своем Х, передает "Европейская правда".

"Я возвращаюсь в Италию, продолжая со вчерашнего дня управлять деликатной ситуацией с помощью всех технических средств, необходимых для этого даже за рубежом", – заявил Крозетто.

Он рассказал, что возвращается сам, без семьи, за которой собственно в пятницу вылетел в Дубай, чтобы "избежать дополнительной опасности для других, которые, путешествуя со мной в нынешних условиях, могут оказаться в опасности".

"Я делаю это, конечно, на военном самолете и оставляю здесь свою семью (которая поддерживает это решение), убедившись, что для них, как и для других итальянских и иностранных граждан, нет значительных рисков, кроме тех, которые связаны с несчастным случаем", – заявил Крозетто.

Он также заявил, что за полет военным самолетом заплатил командованию 31-го авиаполка в Чампино сумму, которая по его собственному выбору в три раза превышает тариф для гостей государственных рейсов, чтобы "исключить обвинения в том, что я вернулся государственным самолетом".

"Я не думаю, что можно инструментализировать ситуацию, которая возникла в результате событий, нападения на Дубай, которые не были предусмотрены среди гипотез иранского ответа, учитывая время и способ, в который они произошли и воплотились, именно потому, что во время последнего кризиса, более жестокого, чем этот, Эмираты были исключены из реакции, а аэропорт Дубая остался открытым", – добавил Крозетто, явно отвечая на упреки оппозиции о плохой информированности Италии.

Ряд европейских авиакомпаний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.