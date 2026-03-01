Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет переговоров

Через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, президент США Дональд Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

Об этом он сказал The Atlantic, передает "Европейская правда".

"Они хотят вести переговоры, и я согласился на это, поэтому буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были предложить то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал Трамп.

На вопрос, состоится ли его разговор с иранцами в воскресенье или понедельник, Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать".

Он отметил, что некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже не живы. "Большинство этих людей умерли. Некоторые из тех, с кем мы имели дело, умерли, потому что это был большой – это был большой удар", – сказал он.

"Они должны были сделать это раньше. Они могли заключить соглашение. Они должны были сделать это раньше. Они играли слишком хитро", – заявил Трамп.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.