Трамп заявил о снятии "некоторых нефтяных санкций", чтобы снизить мировые цены

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме 9 марта, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что для США важно, чтобы газ и нефть из Персидского залива могли дальше беспрепятственно поступать на мировые рынки.

"Я не позволю террористическому режиму держать мир в заложниках", – сказал он, пообещав "гораздо худшие" удары по Ирану, если там попытаются полностью блокировать экспорт нефти из Персидского залива.

"Мы снимаем некоторые связанные с нефтью санкции для снижения цен. У нас есть санкции против некоторых стран – мы их снимем, пока это не выровняется", – сказал американский президент, без уточнения никаких других деталей.

Он добавил, что "когда наступит время и если это будет нужно", американский флот и партнеры будут сопровождать суда, которые идут через Ормузский пролив.

Трамп также подчеркнул, что США сохраняют огромное присутствие в регионе, а большинство судов Ирана "уже на дне".

Из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, что привело к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив, во всем мире стремительно растут цены на нефть и газ. По этому маршруту следует около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Ранее США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи со сложившейся ситуацией на фоне войны на Ближнем Востоке. Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти

Еврокомиссия предупредила об угрозе экономике ЕС из-за войны на Ближнем Востоке. Однако одновременно в Брюсселе отмечают, что сейчас странам-членам не грозит дефицит нефти.

Между тем правитель РФ что Россия готова поставлять энергоносители Европе, если там захотят этого.

Цены на нефть снова упали ниже 100 долларов за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.