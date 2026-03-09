МЗС України викликало посла Угорщини через поводження з затриманими інкасаторами

9 березня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Європейська правда".

МЗС заявляє, що Угорщина порушила Європейську конвенцію з прав людини, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та українсько-угорську консульську конвенцію у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення грошей та цінностей між Віднем та Києвом.

"До угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили", – йдеться у заяві.

Послу також вказали на той факт, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів.

Також українська сторона заявила про бажання отримати інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

9 березня в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулись в Україну ввечері 6 березня.

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву