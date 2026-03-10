Правительство Орбана приняло решение об изъятии похищенных средств и золота Ощадбанка

Правительство Венгрии в понедельник вечером приняло постановление об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка, которым создает почву для долгосрочного удержания.

Копия постановления правительства Венгрии, утвердившего это решение, есть в распоряжении "Европейской правды".

Правительственное решение напрямую декларирует, что оно посвящено именно эпизоду с нападением венгерской спецслужбы на украинский инкассаторский конвой. Документ за подписью Орбана называется "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличности и золотых слитков, которые перевозились по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства".

В этом постановлении правительство фиксирует, что из автомобилей инкассаторов Ощадбанка изъяли 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов США наличными, а также 9 золотых слитков весом по 1 килограмму каждый.

Правительство Орбана приводит аргументацию, что якобы "цель использования и назначения необычно большой суммы наличности и золота, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии на месте проверки не были выяснены, и что перевозка осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой".

Как известно, украинская власть, а также европейские банкиры публично опровергали этот тезис венгерских властей и объясняли, что после начала полномасштабной войны в 2022 году наземная транспортировка наличности стала единственным возможным вариантом для Украины, и поэтому такие перевозки происходят регулярно и не являются чем-то чрезвычайным.

Решение правительства Орбана, впрочем, утверждает, что "способ транспортировки имущества и лица, осуществлявшие перевозки, вызвали риски для национальной безопасности", а предыдущие 4 года перевозки средств украинскими банками приводят как аргумент, который якобы усиливает "угрозы" для Венгрии.

Принятое постановление утверждает, что имеет целью выяснить, в частности, "личности перевозчиков и их возможных связей с преступными или террористическими организациями, а также последствий этой транспортной операции для национальной безопасности Венгрии".

"Важно также выяснить, была ли часть указанного имущества использована на территории Венгрии, и если да – кому именно и с какой целью оно было передано, а также какое влияние это имело на национальную безопасность Венгрии", – говорится в тексте.

Как известно, в последние дни правительство Венгрии развернуло кампанию о том, что средства – вопреки имеющимся документам – якобы должны были идти на финансирование венгерской оппозиции

Не приводя никаких аргументов в пользу этих тезисов, правительство постановляет, что арестованное имущество "считается изъятым и подлежит соответствующему обращению" на период, пока будет происходить расследование Национальной службы налогов и таможни – "в течение 60 дней после вступления в силу этого постановления".

Напомним, в понедельник правящая партия Венгрии "Фидес" внесла законопроект, который готовит почву для длительного ареста изъятых ценностей Ощадбанка.

Постановление, по данным ЕП, правительство приняло в понедельник вечером – когда стало понятно, что принятие вышеупомянутого закона займет больше времени, чем ожидалось. Впрочем, принятие также специального закона об аресте захваченного имущества украинского госбанка остается на повестке дня.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такие шаги Венгрии лишь подтверждают незаконность первых действий. Также в МИД Украины вызвали венгерского посла из-за обращения с задержанными инкассаторами.

На этой неделе один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".