ЗМІ: США запевнили союзників, що зняття нафтових санкцій буде зосереджене на Індії

Сполучені Штати переконують своїх союзників в тому, що анонсоване президентом США Дональдом Трампом послаблення нафтових санкцій проти "деяких країни" буде здебільшого обмежене поставками до Індії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела.

Напередодні президент США Дональд Трамп припустив, що він може скасувати певні санкції, пов’язані з нафтою, для зниження світових цін, але не навів додаткових деталей, окрім того, що обговорював цю тему з правителем РФ Владіміром Путіним.

Раніше США надали Індії дозвіл на імпорт російської нафти морем.

9 березня під час телефонної розмови міністрів фінансів країн G7 США наголосили, що рішення щодо Індії було "дуже стриманим як з точки зору часу, так і обсягу заходів", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

За його словами, ці дії Вашингтона не мають принести Росії суттєвих доходів.

США наголосили партнерам, що будь-яке додаткове послаблення санкцій з їхнього боку буде тимчасовим, оскільки це реакція на різке зростання цін на енергоносії на тлі війни в Ірані.

Водночас посадовці США застерігають, що остаточне рішення ухвалюватиме Трамп.

Нагадаємо, раніше США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалася на тлі війни на Близькому Сході.

Також повідомляли, що Вашингтон розглядає можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти.

Ціни на нафту знову впали нижче 100 доларів за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.