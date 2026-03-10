СМИ: США заверили союзников, что снятие нефтяных санкций будет сосредоточено на Индии

Соединенные Штаты убеждают своих союзников в том, что анонсированное президентом США Дональдом Трампом ослабление нефтяных санкций против "некоторых стран" будет в основном ограничено поставками в Индию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Накануне президент США Дональд Трамп предположил, что он может отменить определенные санкции, связанные с нефтью, для снижения мировых цен, но не привел дополнительных деталей, кроме того, что обсуждал эту тему с правителем РФ Владимиром Путиным.

Ранее США предоставили Индии разрешение на импорт российской нефти морем.

9 марта во время телефонного разговора министров финансов стран G7 США подчеркнули, что решение по Индии было "очень сдержанным как с точки зрения времени, так и объема мер", заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По его словам, эти действия Вашингтона не должны принести России существенных доходов.

США подчеркнули партнерам, что любое дополнительное ослабление санкций с их стороны будет временным, поскольку это реакция на резкий рост цен на энергоносители на фоне войны в Иране.

В то же время чиновники США предупреждают, что окончательное решение будет принимать Трамп.

Напомним, ранее США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи с ситуацией, сложившейся на фоне войны на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти.

Цены на нефть снова упали ниже 100 долларов за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.