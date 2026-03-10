В Іспанії стверджують, що відносини з США "функціонують нормально"

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що відносини країни з США "функціонують нормально", попри погрози президента США Дональда Трампа припинити торгівлю з Мадридом через його опозицію до американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Про це він сказав у вівторок, 10 березня, під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що і посольство Іспанії у Вашингтоні, і посольство США в Мадриді працюють "абсолютно нормально".

"Наше посольство у Вашингтоні працює у звичайному режимі і має всі необхідні контакти, як зазвичай", – сказав він.

Альбарес також заявив, що потенційне вторгнення Ізраїлю на територію Лівану буде "величезною" помилкою.

Окрім цього, він додав, що Іспанія надішле гуманітарну допомогу на суму 9 млн євро до Лівану.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

