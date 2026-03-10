В Испании утверждают, что отношения с США "функционируют нормально"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что отношения страны с США "функционируют нормально", несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить торговлю с Мадридом из-за его оппозиции к американо-израильской войне против Ирана.

Об этом он сказал во вторник, 10 марта, во время общения с журналистами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Испании заявил, что и посольство Испании в Вашингтоне, и посольство США в Мадриде работают "абсолютно нормально".

"Наше посольство в Вашингтоне работает в обычном режиме и имеет все необходимые контакты, как обычно", – сказал он.

Альбарес также заявил, что потенциальное вторжение Израиля на территорию Ливана будет "огромной" ошибкой.

Кроме этого, он добавил, что Испания направит гуманитарную помощь на сумму 9 млн евро в Ливан.

Как известно, Испания не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент пригрозил полностью остановить торговлю с европейской страной.

