Зеленский назвал поведение Венгрии в отношении инкассаторов и средств "Ощада" бандитизмом

Президент Владимир Зеленский считает, что то, как Венгрия поступила с украинскими инкассаторами и средствами Ощадбанка, является бандитизмом.

Об этом президент сказал, отвечая онлайн на вопрос "Европейской правды".

Зеленский отвечал на вопрос о том, получила ли Украина поддержку от кого-либо из партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб, и как бы он охарактеризовал свою позицию по событиям 5 марта.

"Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит", – ответил на это президент.

Отвечая на другой вопрос о том, почему партнеры в основном молчат по поводу ситуации, Зеленский заявил: "От Европы нужно сегодня одно: не молчать". По словам президента, он сказал это партнерам в разговорах с ними.

Напомним, министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически признал, что захват украинских инкассаторов и похищение денег были ответом Будапешта на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапешт фактически признался в захвате заложников и краже украинских денег с целью шантажа, и охарактеризовал такие действия как "государственный терроризм".

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии, – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.