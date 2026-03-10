Глава НБУ о Венгрии: начался международный шантаж, ждем реакции из ЕС

Глава Национального банка Андрей Пышный отреагировал на принятие Венгрией закона об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Вечером 10 марта Пышный прокомментировал развитие ситуации со средствами государственного банка, задержанными в Венгрии.

Он отметил, что постановлением правительства Венгрии № 49/2026 перевозка наличных денег и банковских металлов между банками со всеми разрешительными документами и таможенным оформлением объявлена угрозой национальной безопасности.

По словам Пышного, цель очевидна: "средства украинского государственного банка изъяты как минимум на 60 дней, а публичные заявления венгерских чиновников напрямую связывают их возвращение с политическими требованиями".

Он подчеркнул, что Национальная ассамблея Венгрии большинством голосов приняла резолюцию об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и выступила против дальнейшего финансирования ее военных нужд странами ЕС, в то же время парламент Венгрии в этот же день "с фантастической скоростью принимает закон об изъятии средств Ощадбанка".

"Мы имеем дело не с правовым процессом, а с политическим давлением. Венгрия прибегает не только к манипуляциям, но и к международному шантажу? Страна ЕС на глазах у остальных 26 стран пренебрегает ключевыми принципами объединения и прибегает к политически мотивированным незаконным действиям?", – отметил Пышный.

Затем глава Национального банка отметил, что Украина ведет коммуникацию с европейскими партнерами и рассчитывает на "беспристрастное и прозрачное исследование кейса с соответствующими выводами и результатами, которые позволили бы на практике продемонстрировать приверженность верховенству права в ЕС".

Напомним, документ за подписью премьера Венгрии Виктора Орбана называется "О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличных денег и золотых слитков, перевозившихся по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такие шаги Венгрии только подтверждают незаконность первых действий. Также в МИД Украины вызвали венгерского посла из-за обращения с задержанными инкассаторами.

На этой неделе один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокирование" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

