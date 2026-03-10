Зеленский хотел бы получить от США лицензию на производство перехватчиков баллистики

Президент Владимир Зеленский напомнил о стремлении Украины получить от США лицензию на производство перехватчиков баллистических ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов.

Он отвечал на вопрос о том, что нужно для производства ракет, способных перехватывать российскую баллистику.

"Для этого нужно только одно – лицензия от Соединенных Штатов Америки", – сказал он.

Зеленский напомнил, что проговаривал этот вопрос с прежней администрацией, с производителями этих ракет, с партнерами, с руководством НАТО, говорил также с сегодняшней администрацией США.

"Пока что лицензии мы не получили. А в принципе с этой индустрией, которую мы построили во время этой войны, с этими технологиями, с нашими инженерами, мы могли бы производить очень быстро большое количество ракет, которыми обеспечить не только Украину, но и всю Европу", – заявил президент.

Как сообщалось, усилиями министра обороны Германии Украина должна "в ближайшие недели" получить более 30 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.

Он также рассказал, что в ЕС ищут варианты, как избежать дефицита ракет ПВО для Украины в условиях войны на Ближнем Востоке.