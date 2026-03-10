Науседа заявив, що членство України в ЄС до 2030 року – стратегічна мета 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у вівторок, що членство України та Молдови в Європейському Союзі до 2030 року є стратегічною метою для Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литовський лідер виступив перед журналістами після зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду у Вільнюсі.

"Членство Молдови та України в Європейському Союзі не пізніше 2030 року є стратегічною метою для Литви", – заявив Науседа.

Він додав, що для успіху в переговорах про вступ до ЄС залишається важливим зосередитися на фундаментальних питаннях, зокрема на судовій реформі та боротьбі з корупцією.

Науседа зазначив, що 2030 рік є розумною цільовою датою не тільки для Молдови і України, але й для інших європейських країн, які прагнуть членства в ЄС.

"Якщо цей процес можна буде скоротити і членство буде досягнуто раніше, ми будемо тільки раді", – додав Науседа, підкресливши, що країни повинні отримувати винагороду відповідно до їхнього прогресу в проведенні реформ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".