Науседа заявил, что членство Украины в ЕС до 2030 года – стратегическая цель

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил во вторник, что членство Украины и Молдовы в Европейском Союзе до 2030 года является стратегической целью для Литвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовский лидер выступил перед журналистами после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Вильнюсе.

"Членство Молдовы и Украины в Европейском Союзе не позднее 2030 года является стратегической целью для Литвы", – заявил Науседа.

Он добавил, что для успеха в переговорах о вступлении в ЕС остается важным сосредоточиться на фундаментальных вопросах, в частности на судебной реформе и борьбе с коррупцией.

Науседа отметил, что 2030 год является разумной целевой датой не только для Молдовы и Украины, но и для других европейских стран, стремящихся к членству в ЕС.

"Если этот процесс можно будет сократить и членство будет достигнуто раньше, мы будем только рады", – добавил Науседа, подчеркнув, что страны должны получать вознаграждение в соответствии с их прогрессом в проведении реформ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.