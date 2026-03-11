В Угорщині зняли недоторканність з депутата, який критикував Орбана за розкішну дачу

Національна асамблея Угорщини проголосувала за зняття депутатської недоторканності Акоша Хадхазі – незалежного депутата та критика прем’єр-міністра Віктора Орбана, який першим оприлюднив фотографії його таємного маєтку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Депутатська недоторканість Хадхазі була призупинена через дві справи – обидві стосуються членів керівної партії "Фідес".

Одна стосується інциденту, коли законодавець штовхнув депутата від керівної партії "Фідес" Дьюла Будая. Це сталося під час зйомки відеоролика, в якому Хадхазі запитував Орбана про розкішний маєток в Хатванпусті.

Зазначимо, що саме він опублікував фото недобудованої дачі прем'єр-міністра Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком, що спричинило скандал в Угорщині.

Інша справа щодо Хадхазі також стосувалася приватного обвинувачення. Її ініціював депутат від "Фідес" Іштван Горват. Хадазі зробив зауваження щодо скотобійні, якою володіє його дружина, після чого підприємство закрили.

Тепер обидва депутати висловили бажання подати до суду на опозиційного політика.

Сам Хадхазі заявив, що його не турбує рішення парламенту, а потенційні судові справи проти нього мають бути "кумедними" та дозволять розкрити правду про політиків керівної партії.

Нагадаємо, напередодні лідер угорської опозиції на виборах Петер Мадяр анонсував, що партія "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана найближчими днями розпочне кампанію з дезінформації, підготовлену спільно з російськими політтехнологами.

Раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.