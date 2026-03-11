В Венгрии сняли неприкосновенность с депутата, критиковавшего Орбана за роскошную дачу

Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности Акоша Хадхази – независимого депутата и критика премьер-министра Виктора Орбана, который первым обнародовал фотографии его тайного поместья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Депутатская неприкосновенность Хадхази была приостановлена из-за двух дел – оба касаются членов правящей партии "Фидес".

Одно касается инцидента, когда законодатель толкнул депутата от правящей партии "Фидес" Дьюла Будая. Это произошло во время съемки видеоролика, в котором Хадхази спрашивал Орбана о роскошном имении в Хатванпусте.

Отметим, что именно он опубликовал фото недостроенной дачи премьер-министра Орбана с пальмовым садом и частным зоопарком, что вызвало скандал в Венгрии.

Другое дело в отношении Хадхази также касалось частного обвинения. Его инициировал депутат от "Фидес" Иштван Хорват. Хадхази сделал замечание по поводу скотобойни, которой владеет его жена, после чего предприятие закрыли.

Теперь оба депутата выразили желание подать в суд на оппозиционного политика.

Сам Хадхази заявил, что его не беспокоит решение парламента, а потенциальные судебные дела против него должны быть "забавными" и позволят раскрыть правду о политиках правящей партии.

Напомним, накануне лидер венгерской оппозиции на выборах Петер Мадяр анонсировал, что партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана в ближайшие дни начнет кампанию по дезинформации, подготовленную совместно с российскими политтехнологами.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.