ЗМІ: одне з суден, що потрапило під удар в Ормузькій протоці – грецький танкер

Одне із трьох суден, які потрапили під удар в Ормузькій протоці – між берегами Ірану й Оману – танкер із грецьким власником.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, одне із постраждалих в Ормузькій протоці суден – танкер Star Gwyneth, що належить компанії Star Bulk.

Перед цим 10 березня повідомляли, що в Ормузькій протоці та Перській затоці вранці у середу потрапили під удари три цивільних судна. Одне з них, вантажне судно, у той момент перебувало у протоці біля берегів Оману, ще один контейнеровоз – біля берегів ОАЕ в районі міста Рас-ель-Хайма, та ще один балкер – на північний захід від Дубаю.

Нагадаємо, Ормузька протока є стратегічно важливою для експорту нафти й газу з країн Близького Сходу, цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань.

З початком війни США та Ізраїлю проти Ірану рух суден майже паралізований, що призвело до зростання цін на енергоресурси на світовому ринку.

Трамп пригрозив Ірану набагато жорсткішими ударами у разі спроб повністю заблокувати Ормузьку протоку й зупинити експорт нафти з Перської затоки. У Центральному командуванні США заявили, що протягом 10 березня уразили численні судна іранського флоту в районі Ормузької протоки, у тому числі міноносці.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж разом із союзниками готує "суто оборонну" місію задля виходу з Перської затоки заблокованих там суден, зокрема нафтових танкерів.

В адміністрації Трампа нібито обговорюють подальше пом'якшення санкцій щодо нафти РФ через ситуацію на світовому ринку на тлі війни на Близькому Сході.

Також неофіційно повідомляють, що США попросили Ізраїль не бити по нафтових об’єктах Ірану – зокрема через те, що вони можуть спровокувати масові іранські удари у відповідь по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки.