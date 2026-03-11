Одно из трех судов, которые попали под удар в Ормузском проливе – между берегами Ирана и Омана – танкер с греческим владельцем.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

По информации издания, одно из пострадавших в Ормузском проливе судов – танкер Star Gwyneth, принадлежащий компании Star Bulk.

Перед этим 10 марта сообщалось, что в Ормузском проливе и Персидском заливе утром в среду попали под удары три гражданских судна. Одно из них, грузовое судно, в тот момент находилось в проливе у берегов Омана, еще один контейнеровоз – у берегов ОАЭ в районе города Рас-эль-Хайма, и еще один балкер – к северо-западу от Дубая.

Напомним, Ормузский пролив является стратегически важным для экспорта нефти и газа из стран Ближнего Востока, по этому маршруту идет около 20% мировых поставок.

С началом войны США и Израиля против Ирана движение судов почти парализовано, что привело к росту цен на энергоресурсы на мировом рынке.

Трамп пригрозил Ирану гораздо более жесткими ударами в случае попыток полностью заблокировать Ормузский пролив и остановить экспорт нефти из Персидского залива. В Центральном командовании США заявили, что в течение 10 марта поразили многочисленные суда иранского флота в районе Ормузского пролива, в том числе миноносцы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж вместе с союзниками готовит "чисто оборонительную" миссию для выхода из Персидского залива заблокированных там судов, в частности нефтяных танкеров.

В администрации Трампа якобы обсуждают дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ из-за ситуации на мировом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке.

Также неофициально сообщают, что США попросили Израиль не бить по нефтяным объектам Ирана – в частности из-за того, что они могут спровоцировать массовые иранские ответные удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива.