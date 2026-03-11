Франція 11 березня проведе відеоконференцію держав G7 щодо Близького Сходу

Президент Франції Емманюель Макрон проведе у середу, 11 березня, відеоконференцію очільників держав G7 для обговорення наслідків війни на Близькому Сході, зокрема, на ціни на енергоносії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у Єлисейському палаці.

Макрон збере голів держав G7 на відеозустріч, щоб обговорити вплив війни на Близькому Сході на ціни на енергоносії.

"У межах головування Франції у G7 президент Республіки проведе цієї середи, 11 березня о 15:00 (16:00 за київським часом. – "ЄП"), відеоконференцію з усіма главами держав та урядів G7, щоб обговорити економічні наслідки війни на Близькому Сході, зокрема енергетичну ситуацію, а також заходи для їхнього пом’якшення", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що "це буде перша зустріч лідерів G7 з початку французького головування".

"Економічна координація є центральним питанням для забезпечення ефективного та корисного реагування на ситуацію", – наголосили в адміністрації президента Франції.

Як повідомляла "Європейська правда", Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті 11 березня, заявила, що Європа має долати енергокризу без російських енергоресурсів.

Зазначимо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.