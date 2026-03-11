Франция 11 марта проведет видеоконференцию стран G7 по Ближнему Востоку

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в среду, 11 марта, видеоконференцию глав государств G7 для обсуждения последствий войны на Ближнем Востоке, в частности, для цен на энергоносители.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Елисейском дворце.

Макрон соберет глав государств G7 на видеовстречу, чтобы обсудить влияние войны на Ближнем Востоке на цены на энергоносители.

"В рамках председательства Франции в G7 президент Республики проведет в эту среду, 11 марта в 15:00 (16:00 по киевскому времени. – "ЕП"), видеоконференцию со всеми главами государств и правительств G7, чтобы обсудить экономические последствия войны на Ближнем Востоке, в частности энергетическую ситуацию, а также меры по их смягчению", – говорится в сообщении.

Уточняется, что "это будет первая встреча лидеров G7 с начала французского председательства".

"Экономическая координация является центральным вопросом для обеспечения эффективного и полезного реагирования на ситуацию", – подчеркнули в администрации президента Франции.

Как сообщала "Европейская правда", Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 11 марта, заявила, что Европа должна преодолевать энергетический кризис без российских энергоресурсов.

Отметим, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, взлетевшие из-за войны против Ирана и блокирования Ормузского пролива.