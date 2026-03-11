ЄС посилить енергетичне партнерство з Азербайджаном на тлі ситуації на Близькому Сході

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз готовий мобілізувати приватні інвестиції та фінансування для підтримки енергетичної трансформації Азербайджану на тлі ситуації на Близькому Сході.

Про це він заявив під час візиту до Азербайджану, на зустрічі із президентом країни Ільхамом Алієвим, пише "Європейська правда".

Кошта заявив, що зараз йде робота над новою рамкою для тіснішої співпраці між ЄС та Азербайджаном.

"Це є сильним сигналом нашої спільної візії майбутнього. Ми також вивчаємо можливості поглиблення нашої співпраці в галузі оборони та безпеки", – зазначив він.

За словами президента Євроради, енергетична безпека є наріжним каменем двосторонньої співпраці.

"В умовах, коли війна в Ірані потрясла світові енергетичні ринки, наше енергетичне партнерство є важливішим ніж будь-коли. ЄС готовий мобілізувати приватні інвестиції та фінансування для підтримки енергетичної трансформації Азербайджану. Ми також заохочуємо європейські компанії, що займаються чистими технологіями, до більш активної участі у ваших амбітних планах", – наголосив він.

Також Кошта зазначив, що транспортне сполучення є ще однією важливою сферою співпраці.

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань. За даними Міністерства оборони Азербайджану, загалом у цій атаці Іран застосував чотири ударні дрони.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності, рух вантажівок через кордон з Іраном зупинили.

