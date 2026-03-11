ЕС усилит энергетическое партнерство с Азербайджаном на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз готов мобилизовать частные инвестиции и финансирование для поддержки энергетической трансформации Азербайджана на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, на встрече с президентом страны Ильхамом Алиевым, пишет "Европейская правда".

Кошта заявил, что сейчас идет работа над новой рамкой для более тесного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

"Это является сильным сигналом нашего общего видения будущего. Мы также изучаем возможности углубления нашего сотрудничества в области обороны и безопасности", – отметил он.

По словам президента Евросовета, энергетическая безопасность является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

"В условиях, когда война в Иране потрясла мировые энергетические рынки, наше энергетическое партнерство является важнее, чем когда-либо. ЕС готов мобилизовать частные инвестиции и финансирование для поддержки энергетической трансформации Азербайджана. Мы также поощряем европейские компании, занимающиеся чистыми технологиями, к более активному участию в ваших амбициозных планах", – подчеркнул он.

Также Кошта отметил, что транспортное сообщение является еще одной важной сферой сотрудничества.

Напомним, 5 марта Иран впервые нанес удар беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань. По данным Министерства обороны Азербайджана, в общей сложности в этой атаке Иран применил четыре ударных дрона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это терактом и созвал заседание Совета по национальной безопасности, МИД Азербайджана вызвал посла Ирана для вручения ему ноты протеста.

Азербайджан привел войска в состояние высшей готовности, движение грузовиков через границу с Ираном остановили.

