В Азербайджані кажуть, що Іран атакував їх чотирма дронами

У Міністерстві оборони Азербайджану розповіли, що Іран атакував їхню територію чотирма ударними дронами, які були спрямовані на аеропорт "Нахічевань" та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це йдеться в заяві оборонного відомства Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

В азербайджанському Міноборони також назвали неприйнятними заяви Генштабу Ірану, в яких відповідальність за атаки на "Нахічевань" покладалась на Ізраїль.

"Технічно встановлено, що чотири безпілотні літальні апарати були запущені збройними силами Ісламської Республіки Іран для вчинення актів агресії проти Нахічеванської області Азербайджану", – йдеться в заяві.

Як зазначили в Міноборони, один дрон був збитий збройними силами Азербайджану, а решта атакували цивільну інфраструктуру, в тому числі будівлю середньої школи під час навчальних занять.

"Безпілотний літальний апарат, що летів на будівлю середньої школи, на щастя, не досяг своєї цілі, розбившись і вибухнувши на землі поруч зі школою", – додали у відомстві.

В Азербайджані очікують, що Іран припинить заперечувати свою причетність до атаки і перепросить.

Нагадаємо, 5 березня Іран вперше вдарив безпілотниками по аеропорту в азербайджанському регіоні Нахічевань.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав це терактом і скликав засідання Ради з національної безпеки, МЗС Азербайджану викликало посла Ірану для вручення йому ноти протесту.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності.