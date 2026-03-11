Правительство Британии обнародовало документы о скандальном назначении посла в США

Правительство Великобритании обнародовало документы, подтверждающие: премьера Кира Стармера предупреждали о рисках назначения Питера Мендельсона, связанного с Эпштейном, послом в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Согласно документам, предоставленным правительству в декабре 2024 года, советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном составляют общий репутационный риск.

Несмотря на эти предостережения, Мендельсон получил должность, которую считали критически важной для налаживания отношений с администрацией Дональда Трампа.

Кроме связей с Эпштейном, чиновники выражали беспокойство из-за прошлой финансовой деятельности Мендельсона в правительстве лейбористов, его работы в лоббистской фирме Global Counsel и взаимодействия с крупными донорами.

Особое внимание привлекли требования Мендельсона после его увольнения с должности посла в прошлом году на фоне скандала. Документы свидетельствуют, что он требовал выплату в размере 547 тысяч фунтов стерлингов. Министерство финансов в итоге согласовало значительно меньшую сумму – 75 тысяч фунтов стерлингов.

Законодатели заставили правительство премьер-министра Кира Стармера обнародовать тысячи документов о решении назначить Мендельсона на ключевую дипломатическую должность в начале второго срока Трампа. В среду власти опубликовали на правительственном веб-сайте более 100 страниц документов, связанных с этими связями.

Документы публикуются партиями после рассмотрения парламентским комитетом по вопросам разведки и безопасности. Полиция попросила правительство не обнародовать документы, которые могут повредить уголовному расследованию в отношении Мендельсона.

В прошлом Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер отверг слухи о своей отставке.

Читайте также: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.