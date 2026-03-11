Прем’єр Іспанії пообіцяв боротися зі зловживанням соцмережами

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв побороти зловживання соціальними мережами в країні та назвав соцмережу X Ілона Маска головним винуватцем поширення ненависті в інтернеті.

Про це він сказав у середу, 11 березня, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Іспанський лідер представив новий інструмент для моніторингу мови ненависті в соціальних мережах, спрямований на викриття того, що він назвав "слідом ненависті та поляризації" на цифрових платформах.

За словами Санчеса, уряд опублікує результати, "щоб усі знали, хто бореться з ненавистю, хто дивиться в інший бік, а хто отримує від цього вигоду".

"Після придбання X Ілоном Маском кількість ненависницьких висловлювань на цій платформі зросла на 50%. В результаті ми перейшли від свободи вираження думок до свободи словесної агресії, а згодом, звісно, і фізичної агресії", – зазначив прем’єр Іспанії.

Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років на початку лютого.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.