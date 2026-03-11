Премьер Испании пообещал бороться со злоупотреблением соцсетями

Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал побороть злоупотребление социальными сетями в стране и назвал соцсеть X Илона Маска главным виновником распространения ненависти в интернете.

Об этом он сказал в среду, 11 марта, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Испанский лидер представил новый инструмент для мониторинга языка ненависти в социальных сетях, направленный на разоблачение того, что он назвал "следом ненависти и поляризации" на цифровых платформах.

По словам Санчеса, правительство опубликует результаты, "чтобы все знали, кто борется с ненавистью, кто смотрит в другую сторону, а кто получает от этого выгоду".

"После приобретения X Илоном Маском количество ненавистнических высказываний на этой платформе выросло на 50%. В результате мы перешли от свободы выражения мнений к свободе словесной агрессии, а впоследствии, конечно, и физической агрессии", – отметил премьер Испании.

Санчес объявил о намерениях запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет в начале февраля.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.