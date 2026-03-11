Опитування: понад половина французів підтримує "захисну" місію в Ормузькій протоці

Понад половина французів підтримують участь Франції в міжнародній оборонній місії в Ормузькій протоці, поки на Близькому Сході триває війна.

Про це свідчать дані опитування Elabe для BFMTV, пише "Європейська правда".

Опитування свідчить, що 11% французів заявили, що вони "дуже схвалюють" і 44% "дещо схвалюють" майбутню місію, оголошену Емманюелем Макроном.

Ще 31 % респондентів "дещо проти" такого розвитку подій, а ще 13% заявили, що вони "дуже проти".

Серед опитаних французів 28% заявили, що вони "дуже стурбовані" ситуацією на Близькому Сході, а 55% – "дещо стурбовані".

Ще 13% відповіли, що "не дуже стурбовані", і лише 4% заявили, що вони "зовсім не стурбовані".

Ці результати з'явилися після коментарів Макрона в понеділок, 9 березня, під час поїздки на Кіпр. Тоді Макрон заявив Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден.

В опитуванні взяли участь 1000 людей, віком від 18 років. Опитування проводилося з 10 по 11 березня 2026 року.

Нагадаємо, що Макрон проведе у середу, 11 березня, відеоконференцію очільників держав G7 для обговорення наслідків війни на Близькому Сході, зокрема, на ціни на енергоносії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті 11 березня, заявила, що Європа має долати енергокризу без російських енергоресурсів.

Зазначимо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.