Опрос: более половины французов поддерживают "защитную" миссию в Ормузском проливе

Более половины французов поддерживают военное вмешательство Франции в Ормузском проливе в рамках международной оборонной миссии, пока на Ближнем Востоке продолжается война.

Об этом свидетельствуют данные опроса Elabe для BFMTV, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что 11% французов заявили, что они "очень одобряют" и 44% "несколько одобряют" будущую миссию, объявленную Эмманюэлем Макроном.

Еще 31% респондентов "несколько против" такого развития событий, а еще 13% заявили, что они "очень против".

Среди опрошенных французов 28% заявили, что они "очень обеспокоены" ситуацией на Ближнем Востоке, а 55% – "несколько обеспокоены".

Еще 13% ответили, что "не очень обеспокоены", и только 4% заявили, что они "совсем не обеспокоены".

Эти результаты появились после комментариев Макрона в понедельник, 9 марта, во время поездки на Кипр. Тогда Макрон заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 10 по 11 марта 2026 года.

Напомним, что Макрон проведет в среду, 11 марта, видеоконференцию лидеров стран G7 для обсуждения последствий войны на Ближнем Востоке, в частности, на цены на энергоносители.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 11 марта, заявила, что Европа должна преодолеть энергокризис без российских энергоресурсов.

Отметим, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.