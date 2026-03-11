Україна у вівторок отримала від Німеччини нову партію ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", надійшли у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави розповів перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, його цитує "Укрінформ".

За словами президента, на останньому "Рамштайні" було домовлено, що Україна отримає від партнерів приблизно 35 ракет для систем Patriot, йдеться про PAC-3.

"Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", – розповів Зеленський у середу, 11 березня.

Напередодні видання Spiegel повідомило, що зусиллями міністра оборони Німеччини Україна має "найближчими тижнями" отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс розповів, що у ЄС шукають варіанти, як уникнути дефіциту ракет ППО для України в умовах війни на Близькому Сході.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявляла, що затримок у постачанні американської зброї для України поки немає.