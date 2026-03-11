Украина во вторник получила от Германии новую партию ракет к Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты PAC-3 от Германии, о поставке которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн", поступили во вторник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства рассказал перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер, его цитирует "Укринформ".

По словам президента, на последнем "Рамштайне" было договорено, что Украина получит от партнеров примерно 35 ракет для систем Patriot, речь идет о PAC-3.

"Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", – рассказал Зеленский в среду, 11 марта.

Накануне издание Spiegel сообщило, что усилиями министра обороны Германии Украина должна "в ближайшие недели" получить более 30 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что в ЕС ищут варианты, как избежать дефицита ракет ПВО для Украины в условиях войны на Ближнем Востоке.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявляла, что задержек в поставках американского оружия для Украины пока нет.