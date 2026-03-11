В Норвегии задержали трех братьев по подозрению во взрыве возле посольства США

В Норвегии правоохранители задержали трех братьев по подозрению во взрыве возле здания американского посольства в Осло – полиция не исключает, что за нападением может стоять иностранное государство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Задержанные – трое братьев в возрасте около 20 лет, проживающие в Осло. Они являются гражданами Норвегии иракского происхождения. Ранее мужчины не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Всем троим предъявлено обвинение по статье 138 Уголовного кодекса Норвегии (террористический взрыв).

По версии следствия, непосредственно к зданию дипломатического учреждения подходил один из них, тогда как двое других помогали в организации и совершении преступления.

Полиция Норвегии в настоящее время рассматривает несколько рабочих гипотез относительно заказчиков, среди которых приоритетной является участие иностранного государства.

"Мы проверяем, было ли это нападение осуществлено по заказу государственной структуры. Эта версия основана на том, что целью стало именно посольство США, а также на нынешней напряженной ситуации в области безопасности в мире", – пояснили в полиции.

Взрыв произошел в ночь на воскресенье в 01:03. Неизвестный оставил самодельное взрывное устройство у главного входа в посольство США.

Полицейская служба безопасности Норвегии не изменила оценку террористической угрозы после ночного инцидента со взрывчаткой перед входом в посольство Соединенных Штатов.