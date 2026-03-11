Сийярто обвинил Зеленского во лжи об венгерской делегации в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского президента Владимира Зеленского во лжи после слов главы государства о том, что он не знает, что делает венгерская делегация в Украине.

Свое заявление Сийярто опубликовал в среду вечером на Facebook, сообщает "Европейская правда".

Венгерский дипломат заявил, что "украинский президент лжет".

"Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", – написал Сийярто.

Он добавил фото документа, датированного 10 марта, в котором говорится о соответствующем обращении венгерского посольства к МИД Украины. В нем сказано, что делегация будет находиться в четверг и в пятницу в Киеве. Посольство попросило МИД содействовать организации встречи делегации с вице-премьером и министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Сийярто отметил, что украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в период, когда морские перевозки нефти сталкиваются с наибольшей в истории неопределенностью, а единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь.

"Следовательно, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", – написал венгерский министр.

Президент Владимир Зеленский заявил 11 марта, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация, которая прибыла якобы инспектировать нефтепровод "Дружба".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Цепеком заявила о намерении посетить Украину, где планирует провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.