Трамп заявил, что конфликт с Ираном – это война и "экскурсия"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и „экскурсией".

Об этом он сказал представителям СМИ, которые сопровождали его в среду в Огайо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Президент США в последнее время давал противоречивые прогнозы относительно войны в Иране. В речи к республиканцам в Палате представителей в понедельник он назвал кампанию "кратковременной экскурсией", а затем пообещал "идти вперед с большей решимостью, чем когда-либо, чтобы достичь окончательной победы".

"Вы только что сказали, что это маленькая экскурсия, а потом сказали, что это война. Так что же это на самом деле?" – спросил журналист. На что Трамп ответил, что это "и то, и другое".

"Это экскурсия, которая позволит нам избежать войны, а для них это будет война. Для нас все получилось даже легче, чем мы думали", – пояснил свое мнение Трамп.

Напомним, Трамп уверен в скором завершении войны в Иране из-за того, что там, по его словам, "практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться".

По данным СМИ, США потратили боеприпасов на $5,6 млрд только за первые два дня войны в Иране.

Федеральное бюро расследований США предупреждало полицейские участки Калифорнии, что Иран может ответить на американские атаки, запустив дроны на западное побережье США.