Венгерский министр солгал о согласовании с Украиной визита делегации на "Дружбу" – документ

Венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба", и получала от Киева официальные возражения относительно предложенного формата.

Об этом свидетельствует нота МИД в ответ на сообщение из Будапешта о визите, которую "Европейская правда" получила из собственных источников.

Речь идет об ответе на сообщение венгерской стороны от 10 марта о намерении заместителя министра энергетики Габора Цепека осуществить рабочий визит в Украину в сопровождении венгерской делегации, которая отправилась к нефтепроводу "Дружба".

"Для украинской стороны предложенные в упомянутой ноте посольства сроки визита неприемлемы. Предлагаем венгерской стороне согласовать по дипломатическим каналам новые сроки осуществления визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики господином Габором Цепеком", – говорится в ноте МИД Украины.

Напомним, венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Цепеком заявила о намерениях посетить Украину, где планирует провести переговоры по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.

В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч; президент Зеленский прокомментировал, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Венгерский министр иностранных дел после этого обвинил его во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой также следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отреагировал на это комментарием, что "официальные визиты – это договоренность, а не "бросили ноту".