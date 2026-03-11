ОП про приїзд делегації Угорщини: може, угорці вже забули, що таке двосторонні відносини

Радник президента України Дмитро Литвин відреагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, який звинуватив Володимира Зеленського у брехні стосовно нібито візиту угорської делегації до України.

Про це Литвин сказав у коментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто заявив у середу ввечері, що український президент бреше, коли каже, що йому не відомо про приїзд угорської делегації. Угорський дипломат опублікував ноту посольства Угорщини до МЗС України, у якій сказано, що делегація перебуватиму у четвер і в п’ятницю в Києві. Угорське посольство також попросило МЗС сприяти організації зустрічі делегації з віцепрем’єром і міністром енергетики Денисом Шмигалем.

"Може вони там вже забули, що таке двосторонні відносини, але офіційні візити – це домовленість, а не "кинули ноту", – прокоментував Дмитро Литвин.

Він також нагадав про коментар МЗС України, яке заявило, що "група громадян Угорщини", яка заїхала до України, не має офіційного статусу та запланованих зустрічей.

"МЗС сьогодні вже коментувало, що вони заїхали сюди неофіційно, просто як група приватних осіб", – додав Литвин.

Він також висловив припущення, що, схоже, "вони їхали посвітитись в соцмережах".

11 березня угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Цепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.