США частично высвободят свои нефтяные резервы для стабилизации мировых цен

США выпустят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы снизить мировые цены на этот вид топлива, которые резко выросли после начала войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Министерства энергетики США.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что это высвобождение запасов является частью более широкого плана, согласованного Международным энергетическим агентством, который предусматривает выпуск 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.

По словам министра, высвобождение нефти из американских запасов начнется на следующей неделе и продлится около 120 дней.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.

Напомним, цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.