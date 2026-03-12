Reuters: в разведке США считают, что Иран – далеко не "на грани коллапса"

В разведывательном сообществе США считают, что сейчас нет оснований надеяться на скорое поражение Ирана и падение иранского режима.

Об этом сообщает Reuters на основе общения с тремя источниками, пишет "Европейская правда".

В ряде докладов разведки констатируют, что режим в Иране "не под угрозой коллапса" и все еще сохраняет контроль над обществом; так же, отмечают консолидированность религиозных лидеров, несмотря на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи в первый же день войны и уничтожение еще около десятка ключевых чиновников.

Израильские чиновники в непубличных разговорах также признают, что не уверены, поможет ли война достичь коллапса режима.

Также в разведывательном сообществе считают, что отряды иранских курдов, которые базируются на территории соседнего Ирака, вряд ли смогут серьезно противостоять силам иранского режима – не имея ни достаточного количества людей, ни достаточных средств.

На днях лидеры иранских курдов якобы обращались к американской администрации и членам Конгресса с призывом дать им оружие и бронетехнику. Сам Трамп в субботу заявил, что исключает привлечение иранских курдов.

Дональд Трамп 11 марта заявил журналистам, что война с Ираном является одновременно войной и "экскурсией" и выразил уверенность, что она скоро закончится.

Однако советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

