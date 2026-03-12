Трамп заявил, что высокие цены на нефть приносят пользу США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США выиграют от роста цен на нефть, в то время как в мире растет беспокойство из-за повышения стоимости энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом Трамп написал в посте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".
Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире.
"Поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", – написал Трамп.
Однако он добавил, что как президент имеет гораздо больший интерес к "остановке злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, фактически, всего мира".
В среду вечером Трамп сообщил журналистам, что Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти, находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что он был закрыт с начала конфликта с Ираном.
"Мы уничтожили все их корабли. У них есть несколько ракет, но не очень много. Я думаю, что мы в очень хорошем... Мы в очень хорошем состоянии", – заявлял Трамп.
Опросы общественного мнения показывают все большее беспокойство американцев по поводу цен. Опубликованный в понедельник опрос Reuters/Ipsos показал, что 67% респондентов ожидают повышения цен на бензин в течение следующего года, тогда как только 11% считают, что цены снизятся, и 12% считают, что они останутся на том же уровне.
Министр энергетики Крис Райт в четверг признал, что американцы, вероятно, почувствуют "краткосрочную боль" от расходов на энергию.
США выпустят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы снизить мировые цены.
Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.