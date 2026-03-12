Трамп заявил, что высокие цены на нефть приносят пользу США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США выиграют от роста цен на нефть, в то время как в мире растет беспокойство из-за повышения стоимости энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом Трамп написал в посте в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире.

"Поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", – написал Трамп.

Однако он добавил, что как президент имеет гораздо больший интерес к "остановке злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, фактически, всего мира".

В среду вечером Трамп сообщил журналистам, что Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти, находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что он был закрыт с начала конфликта с Ираном.

"Мы уничтожили все их корабли. У них есть несколько ракет, но не очень много. Я думаю, что мы в очень хорошем... Мы в очень хорошем состоянии", – заявлял Трамп.

Опросы общественного мнения показывают все большее беспокойство американцев по поводу цен. Опубликованный в понедельник опрос Reuters/Ipsos показал, что 67% респондентов ожидают повышения цен на бензин в течение следующего года, тогда как только 11% считают, что цены снизятся, и 12% считают, что они останутся на том же уровне.

Министр энергетики Крис Райт в четверг признал, что американцы, вероятно, почувствуют "краткосрочную боль" от расходов на энергию.

США выпустят 172 миллиона баррелей нефти из своего стратегического резерва, чтобы снизить мировые цены.

Ранее о планах выпустить часть своих национальных запасов нефти заявляла Германия.