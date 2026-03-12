Стармер признал ошибкой назначение Мендельсона послом в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в четверг, 12 марта, что назначить Питера Мендельсона послом Великобритании в США было его ошибкой.

Его слова приводит Politico, передает "Европейская правда".

В своем первом публичном заявлении после обнародования файлов Мендельсона британский премьер-министр повторил свои извинения перед жертвами осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна после того, как выбрал Мендельсона дипломатом Великобритании, несмотря на его давние дружеские отношения с осужденным сексуальным преступником.

"Обнародование информации показывает, что было известно. Это привело к дальнейшим вопросам. К сожалению, из-за расследования столичной полиции мы еще не можем обнародовать эту информацию. Но это не меняет того факта, что это я совершил ошибку, и я приношу извинения перед жертвами Эпштейна", – подчеркнул он.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

